Curcio risponde alle polemiche: "Dal 24 agosto mai perso tempo"

"Dal 24 agosto ad oggi nessuno ha risparmiato energie per affrontare i problemi e trovare delle soluzioni". Prova a rispondere così Fabrizio Curcio a chi parla di ritardi nei soccorsi.

"Chi avanza inutili critiche non ha forse capito che sta attaccando il Sistema Paese", dice il capo della protezione civile, " Ci sono migliaia di operatori che stanno intervenendo in condizioni proibitive, mettendo a rischio la loro stessa vita per cercare di portare soccorso e assistenza ai cittadini. Non si può non riconoscere l'oggettiva situazione di criticità, con due eventi - maltempo e terremoto - che sommati sullo stesso territorio hanno reso la situazione estremamente complicata. Però lo ribadisco ancora una volta: qui non è stato perso un minuto e assicuro che l'intero Sistema di Protezione civile, continuerà a mettere in campo ogni risorsa necessaria ".

Poi, parlando dell'hotel di Rigopiano, Curcio ha spiegato che l'albergo "è stato raggiunto questa mattina alle 4.30 da uomini valorosi che, di fronte a una situazione davvero al limite, sono arrivati alla struttura, mettendo in sicurezza due persone e adesso stanno lavorando per portare i mezzi, che ancora fanno fatica ad arrivare, e stanno già lavorando nella verifica delle condizioni che restano proibitive anche per il soccorso tecnico".