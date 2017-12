Cutrone segna, Crudeli si alza e urla nelle orecchie degli interisti

Non è la prima volta che la sua reazione ad un gol viene ripresa dai quotidiani di tutta Italia. Il telecronista tifoso di 7Gold è famoso per gioire ai gol del Milan con tutta la forza che ha in corpo, così come sono ormai famose le sue espressioni i delusione quando i Diavoli perdono. Il derby, si sa, è il derby. E quando ieri Cutrone ha segnato l'1 a 0 che è valso al Milan la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, Tiziano Crudeli non ha riuscito a trattenersi.

In diretta il telecronista si è alzato in piedi gridando in continuazione "gol, gol". Poi si è diretto verso il tavolo di fronte a lui nello studio per abbracciare gli altri milanisti presenti in sala. Infine, ne ha approfittato per gridare (letteralmente) nelle orecchie degli interisti "gol", facendo scattare l'ilarità generale. (guarda il video)

Il Milan, dopo la vittoria ai supplementari nel derby, incontrerà la Lazio di Simone Inzaghi nella prima delle due semifinali. Per Cutrone è stata una serata speciale: "Emozione indescrivibile. È il più bel gol della mia vita. Era importante vincere, poi il Derby non è mai una gara normale e voglio fare i complimenti a tutti", ha detto Patrick Cutrone ai microfoni di Milan TV. "Abbiamo sempre lavorato duramente, anche quando perdevamo, ma oggi è uscita veramente la squadra; anche la panchina ha messo tutto per vincerla".