Dall'economy alla basic economy: sugli aerei nasce la "terza classe"

Dall'economy alla basic economy. Le compagnie aeree introducono la "terza classe".

Come riporta il Corriere della Sera, la prima è stata Delta Air Lines (quasi 184 milioni di passeggeri nel 2016), poi United (143 milioni) e pochi giorni fa American Airlines (circa 199 milioni). La terza classe sarà introdotta nelle prossime settimane, all'inizio per i voli interni agli Usa, poi per quelli internazionali. Il vantaggio è che con la nuova tariffa il biglietto costerà molto di meno ma i passeggeri dovranno rinunciare a molti confort, o meglio a tutti: niente bagaglio, sedili più scomodi e imbarco dopo gli altri.

Per esempio, con United e American Airlines il passeggero di terza classe s'imbarcherà dopo tutti gli altri e non potrà usare nemmeno la cappelliera sopra per il bagaglio a mano, che dovrà essere talmento piccolo da stare nello spazio sotto al sedile. Non sarà possibile scegliere il posto e non c'è alcuna certezza sul fatto di sedersi vicino ai propri compagni di volo, neanche se si tratta dei figli. E ancora: niente upgrade, niente rimborso o modifica. Ovviamente anche cibo e bevande sono a pagamento.