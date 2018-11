Dall'Interno agli interni (ma di casa...)

È finita la pacchia. Elisa Isoardi ha lasciato Matteo Salvini con un'ultima (?) fotografia sui social media. Il ministro dell'Interno e la conduttrice de La prova del cuoco sono a letto. Lui a petto nudo, gli occhi chiusi, lei un po' stravolta. Didascalia: «Grazie Matteo, con rispetto dell'amore che c'è stato» preceduta dalla citazione da Gio Evan, passato da sconosciuto a celebrità in mezza giornata: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora». Chi è Gio Evan? Giovanni Giancaspro, poeta molto seguito in Rete, autore di versi come: «Capita a volte che ti penso sempre». Twitter è immediatamente impazzito soprattutto perché sembra uno scatto after sex, dopo l'amore. Alla Rai, i nemici della (ex) «fidanzata del Capo» hanno stappato lo spumante. Prevale comunque l'indignazione: «Il ministro dell'Interno a petto nudo nel lettone sfatto non si può vedere». Aldo Moro andava in spiaggia in giacca e cravatta, al massimo si levava i mocassini. Da allora, il mondo è cambiato. Tutti corrono a postare immagini della propria vita. La privacy, più che un diritto, è un peso tremendo dal quale liberarsi. Salvini è il prodotto di questa società «trasparente» ed è abilissimo nell'utilizzare tutti i social, trasmettendo un'immagine di ironico compatimento per chi lo attacca e di indefesso lavoratore. C'è spazio anche per un po' del Salvini privato, che si beve una birra o fa un salto in discoteca per ballare con Marine Le Pen. Salvini & Isoardi sono stati la prima coppia «politica» a condividere la propria relazione con la comunità dei followers. Hanno occupato, con simpatia, uno spazio sospeso tra Casa Vianello (la foto della Isoardi che stira le camicie) e Temptation Island (la foto di ieri). Chissà cosa ne avrebbe tirato fuori un genio come Maria De Filippi. Insomma, era ovvio che si dicessero addio in pubblico. La Isoardi è passata all'opposizione (non ditelo al Pd, altrimenti cerca di candidarla) ma forse punta a un rimpasto di governo. Si rimetteranno insieme? La cosa non sorprenderebbe. Magari si riuniranno davanti a un falò, con il solenne benestare di Simona Ventura, o in una tenera «esterna» di Uomini e donne. In fondo, ogni tanto Sandra Mondaini fingeva di voler buttare fuori di casa il povero Raimondo Vianello. Ma era per godere meglio della riappacificazione. C'è chi osserva un momento di impasse nella comunicazione, solitamente impeccabile, di Salvini. Il selfie sorridente sul motoscafo a Venezia, nel giorno dopo il diluvio universale su mezza Italia, a molti non è piaciuto. E ora non piace questo petto nudo, che in realtà abbiamo già visto numerose volte, a partire dalla copertina di Vanity Fair, dove era appena celato da una cravatta. Non c'è dubbio. Il ministro dell'Interno piace senza filtri, ruspante e sincero. Però il ruolo che ricopre impone maggiore riservatezza. Altrimenti si rischia di trascinare nel ridicolo una carica cruciale, riducendo il ministro dell'Interno a ministro degli interni (di casa).