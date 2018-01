Danimarca, rubata la bottiglia di vodka più cara al mondo: vale più di un milione

La polizia di Copenaghen sta indagando sul furto di una bottiglia di vodka che sarebbe la più costosa del mondo, con un valore pari a ben 1,3 milioni di dollari. L'agente della polizia Knud Hvass sta indagando sul furto avvenuto al Cafè 33 e per ora dice che è presto stabilire se il ladro sia entrato forzando la porta d'ingresso o semplicemente usando una chiave. A parte la costosissima bottiglia, nient'altro è stato rubato.

Secondo quanto riportato dalla un'emittente televisiva danese, la bottiglia di vodka sarebbe stata creata dalla casa automobilistica russa dal nome Russo Baltique. Il costo elevato è dovuto alla grossa quantità di oro che decora l'oggetto, ovvero più di 6kg, con una rifinitura sul tappo in diamanti. Il proprietario del locale ha riferito che la bottiglia non è assicurata ed è stata data in prestito da un uomo di affari russo.