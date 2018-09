David Ermini fu compagno di scuola di Sarri

Qualche mese fa David Ermini, eletto oggi vicepresidente del Csm, parlò di un suo ex compagno di classe alle elementari, divenuto un famoso allenatore di calcio. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, ora sulla panchina del Chelsea. "Già quando eravamo piccoli - raccontò ai microfoni di Lady Radio - lui disegnava il campo di calcio e sistemava i numeri dei calciatori, era già un patito. Mi voltavo e lui strappava le pagine dai quaderni di matematica, quelli a quadretti, e ci faceva sopra il campetto e la disposizione dei giocatori". Anno scolastico 1965-1966, classe prima elementare: Sarri ed Ermini erano compagni...

Classe 1959, nato a Figline Valdarno (Firenze), Ermini si laurea in Giurisprudenza e nel 1993 diventa avvocato. Dal 2006 è iscritto all'albo speciale per la Cassazione. Consigliere comunale a Figline Valdarno (dal 1980 al 1985 e dal 2001 al 2006), tra il 2004 e il 2009 è consigliere alla Provincia di Firenze (guidata da un giovanissimo Matteo Renzi), iniziando una scalata politica che lo porta prima alla Camera e poi al vertice del Consiglio superiore della magistratura. Entrato alla Camera nel 2013, nella circoscrizione XII Toscana con il Pd. Il 16 settembre 2014 viene nominato responsabile nazionale del Pd con delega alla Giustizia nella seconda segreteria guidata da Matteo Renzi. Dal 31 luglio 2015 è Commissario regionale del Pd in Liguria, con il compito di svolgere le funzioni proprie del segretario regionale sino a nuove elezioni, il 18 marzo 2017 che portano alla guida Vito Vattuone. Deputato anche nella XVIII legislatura, sempre nelle fila del Pd, Ermini si dimette il 24 settembre scorso per assumere la carica di consigliere laico del CSM.