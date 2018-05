De Magistris: "Si spende più per le armi che per la felicità"

Da Twitter, Luigi De Magistris lancia il suo personalissimo appello ai governanti del mondo e ai popoli della Terra. Il sindaco di Napoli, stavolta, se la prende con le spese per la difesa che, secondo lui, sottrarrebbero risorse ai “beni comuni” e, perciò, alla “felicità” dei popoli.

Sul social, De Magistris ha scritto: “I Governi nel mondo spendono sempre di più in armi e investono sempre di meno per i beni comuni, per la felicità delle persone, per la vita”. Eppure, secondo l’ex pm, una speranza c’è. Ed è sempre la solita: “Dal basso, con i popoli, si può lottare per la giustizia e per un mondo diverso”.

Numerose le adesioni all’appello globale del sindaco, almeno quante le critiche e gli sfottò che sono piovuti sul capo del primo cittadino dagli internauti. Rispetto all’auspicio pacifista, c’è chi chiede a De Magistris si pensare prima a risolvere le eterne criticità della città, su tutte la questione del decoro urbano nei diversi quartieri di Napoli e quella relativa ai problemi cronici dei trasporti pubblici in alcune zone del capoluogo.