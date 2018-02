Decapitata la statua del Cristo, la testa gettata tra le palme

Ospedaletti - Hanno decapitato una statua del Cristo, facendo ritrovare la testa dentro un'aiuola, sotto alcune palme. È davvero insolito, e a tratti inquietante, quanto avvenuto, nel pomeriggio, a Ospedaletti, in provincia di Imperia. Alcuni passanti hanno allertato la centrale operativa della polizia municipale, segnalando la presenza del reperto, lungo una ventina di centimetri e realizzato in marmo. Gli agenti ritengono che la testa possa essere stata staccata da qualche tomba al cimitero, ma bisognerà attendere domattina - alla riapertura del camposanto - per averne la certezza. Non sembra, infatti, provenire da qualche chiesa delle vicinanze. Ma perchè decapitare la testa del Cristo e gettarla in una aiuola? I vigili stanno verificando la presenza di telecamere di privati nella zona (il tratto di Aurelia che prende il nome di corso Regina Margherita) che possano aver ripreso la scena. "Non dev'essere successo da molto - fanno presente alcuni agenti - visto passiamo spesso nei dintorni e fino a stamattina non c'era nulla". Un gesto che a prima vista sembrerebbe blasfemo, anche se nei dintorni non ci sono luoghi di culto. Il fatto che non ci siano neppure cassonetti di rifiuti, lascia difficile supporre che qualcuno l'abbia voluta semplicemente smaltire.