Dell'Utri lascia il carcere e riabbraccia la famiglia

Dopo quattro anni di carcere e un anno di battaglie legali dovute all'aggravamento delle sue condizioni di salute, Marcello Dell'Utri ha finalmente lasciato Rebibbia e ha riabbracciato i suoi figli (guarda le foto).

All'ex senatore di Forza Italia, che sta scontando una condanna definitiva a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, i giudici di sorveglianza hanno concesso la detenzione domiciliare presso l'abitazione del figlio a Roma, fino al 28 settembre, data in cui è stata fissata l'udienza per discutere la perizia sul suo stato di salute. Nel frattempo, si apprende da fonti legali, Dell'Utri sarà libero di uscire di casa, informando le forze dell'ordine, per sottoporsi ad accertamenti e cure sanitarie.

L'avvocato Alessandro De Federicis - che insieme alla collega Simona Filippi difende Dell'Utri - esprime "grande soddisfazione oltre che professionale, anche umana, nel vedere una persona anziana e malata trovare finalmente lo spazio per tutelare la sua salute in maniera adeguata al di fuori del carcere".