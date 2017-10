La denuncia di una mamma: "Il mio piccolo torturato per fare un prelievo"

" Ne ho viste tante e non sono certo una mamma apprensiva che va in ansia per un prelievo ": a parlare è Federica, una mamma che denuncia come un banale prelievo abbia causato un bruttissimo livido al piccolo. Dopo la segnalazione, avvenuta 17 agosto, nessuno sui è fatto più sentire dall'Ulss 5, luogo in cui il è avvenuta la visita.

"Mio figlio si è messo a piangere"

" I miei figli sono nati prematuri e sono stati 50 giorni in terapia intensiva a Padova dove sono stati sottoposti a ogni trattamento medico possibile, con sondini, cannule e perfino prelievi fatti sul cranio. Questo per far capire che ne ho viste tante e non sono certo una mamma apprensiva che va in ansia per un prelievo": r acconta a Il Gazzettino. Essendo il caso dei suoi gemellini molto particolare visto il passato clinico era stata indirizzata al reparto di pediatria dell'ospedale adriese.

Nel reparto " mi è stato detto che l'infermiera che di solito si occupava dei prelievi era impegnata per un cesareo e un'altra infermiera ha detto provo io. E già il verbo provare suonava strano. Due infermiere hanno così iniziato la loro prova. Una ha detto all'altra di farle da laccio emostatico. Altra cosa piuttosto strana: non capivo perché non usassero il laccio come si fa in questi casi. Invece, per prendere la vena nel braccino di mio figlio che pesava appena 5 chili, hanno pensato di schiacciarlo con la pressione del proprio corpo. Mio figlio si è messo a piangere disperato. Hanno provato per tre volte ad inserire l'ago, ma senza trovare la vena " spiega la mamma.

Una scena che ha lasciato sbigottita la donna che ha immediatamente ha protestato: " Ho fatto presente che non mi sembrava una tecnica normale, ma sono stata tacciata di preoccuparmi inutilmente. Per fortuna, però, nel frattempo è arrivata una terza infermiera che, usando il laccio, ha fatto il prelievo nell'altro braccio in un attimo e senza lasciare nemmeno un segnetto. Così come all'altro mio figlio che non ha avuto alcun problema e non ha praticamente nemmeno pianto. Il primo braccino, però, è diventato viola, così siamo passati dalla pediatra che è rimasta sconcertata dal mio racconto. Ha detto che un ematoma così non l'aveva mai visto, che era gravissima e che il piccolo aveva rischiato perfino una trombosi. Per una settimana ho dovuto applicare ghiaccio e una pomata apposita ".