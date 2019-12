Ladro le deruba casa. E l'ex consigliere comunale pubblica la foto su Fb

Ha pubblicato le immagini del ladro sui social network grazie alle telecamere che l’hanno immortalato. È successo a Noventa Padovana e la protagonista della vicenda è l’ex consigliere comunale Sandra Giolo.

Come riporta Padovaoggi, il bandito nel centro del paese quando era già buio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato nella casa della donna intorno alle 17.35 rompendo la porta d’ingresso nonostante fosse attivo il sistema d’allarme. Il ladro avrebbe portato via gioielli e oggetti di valore per un valore di alcune decine di migliaia di euro. L’orario in cui ha agito il bandito sarebbe certo perché l’uomo è stato identificato dalle telecamere del circuito privato della villetta di proprietà di Giolo. Dopo aver chiamato i Carabinieri, l’ex consigliere ha pubblicato le immagini e un video sulla sua pagina Facebook. Dalle foto si deduce che è una persona sola, incappucciata, probabilmente di giovane età.

Poco dopo è stato invece sventato un tentativo di furto in un’abitazione non lontana dalla villetta di Giolo. In questo caso, i banditi hanno cercato di entrare nella casa di una famiglia. In casa c’era solo il figlio dei proprietari, un adolescente che ha immediatamente dato l’allarme. Il ragazzo ha infatti sentito dei rumori sospetti che provenivano dall’esterno e si è chiuso in casa. Poi ha chiamato i Carabinieri e ha così messo in fuga i malviventi. Gl inquirenti stanno indagando su entrambi gli episodi.

A fine novembre, una donna di 57 anni ha segnalato agli agenti un furto commesso ai danni del suo appartamento a Legnaro, sempre in provincia di Padova. I militari sono arrivati in poco tempo sul posto e hanno impedito la fuga a un ragazzo di 17 anni, uno degli autori della rapina. Il minorenne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato quindi trasferito in caserma e denunciato per violazione di domicilio. Dai sopralluoghi, gli inquirenti hanno scoperto che i ladri avevano forzato una finestra, entrando in casa e rubando alcuni gioielli. Gioielli che non sono stati trovati addosso al giovane e questo fa capire che forse i banditi erano più di uno.

La settimana precedente, una casalinga si era svegliata di soprassalto nel cuore della notte e aveva scoperto un uomo che si era introdotto nella sua abitazione. La donna aveva quindi impedito che il ladro potesse compiere il furto. L'episodio era successo sempre a Legnaro.