Detenuto nigeriano sputa saliva mista a sangue contro agente

Un nuovo, sconcertante episodio di violenza contro gli agenti di polizia penitenziaria si è registrato nel carcere di Cagliari-Uta, dove un detenuto nigeriano ha sputato della saliva mista a sangue contro una guardia, correndo il rischio di infettarla: ne da notizia il quotidiano locale L'Unione Sarda.

Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha diramato un comunicato secondo il quale " nelle prime ore del mattino, un detenuto di origine magrebina ha sputato a un agente che in quel momento stava svolgendo il proprio servizio nel reparto isolamento, mettendo a rischio la salute dello stesso poliziotto per la presenza di sangue nella saliva del recluso. Questo è l'ultimo episodio di un crescendo di intolleranza verso la polizia penitenziaria di Uta. Attualmente i detenuti in isolamento stanno mettendo in atto ogni tipo di atteggiamento per creare disagio ai poliziotti. "Oltre a spaccare gli arredi della cella" - prosegue poi Fais - "questi detenuti si tagliano con le lamette e raccolgono il sangue in una bacinella per poi gettarlo addosso ai poliziotti appena gli si presenta l'occasione. L'agente è stato successivamente accompagnato all'ospedale e solamente in tarda serata, a seguito degli accertamenti sanitari disposti, è stato escluso ogni possibile contagio mentre la situazione veniva riportata alla normalità dall'intervento del Comandante di Reparto e di altri colleghi intervenuti".