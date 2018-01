È diabetico e non può lavorare la notte: guardia giurata sospesa

Antonio Franzè è una guardia giurata di 54 anni che a causa del diabete non può più svolgere il turno di notte e per questo motivo è stato sospeso dal suo compito.

L'uomo, a cui non manca molto alla pensione, non prende stipendio da un mese. Quando il medico curante ha diagnosticato che le sue condizioni fisiche erano peggiorate e non poteva più lavorare di notte perché sottoposto a trattamento insulinico, la Sicuritalia, azienda per la quale lavorava, ha deciso di non farlo lavorare più.

"Ogni sera prendevo una vettura - racconta l'uomo - e mi veniva assegnata la zona. Io ero tranquillo, da solo, sulla mia auto. Mi portavo dietro la macchinetta. Quando mi sentivo che non stavo tanto bene – perché col tempo impari a capirlo, a me suda la testa – mi fermavo, misuravo il valore del sangue e se era alto, oltre 150, facevo due passi. Poi risalivo in auto, e via".

Ma nel mese di Luglio Antonio è stato trasferito all'ospedale Giovanni Bosco e li ha iniziato a muoversi di meno diventando così più stressato: " Quello è un servizio dove devi litigare con la gente, e non parlo dei tossici, ma proprio della cosiddette persone normali, perché col tempo ho imparato a capire che sono a volte le peggiori di tutte. Devi lottare con cinque parenti che vogliono entrare insieme per un paziente – prosegue – poi ci sono i malintenzionati, insomma, mi agitavo spesso. Avevo la pressione alta, una volta sono finito al pronto soccorso e come valore glicemico avevo 403", racconta ancora.