Lo dice la scienza: chi è bello vota a destra

Adesso c'è anche lo studio scientifico a "dimostrarlo": se sei bello, allora voti a destra. Il principio non è detto che funzioni anche al contrario (se voti a destra, sei bello), ma gli scienziati della Susquehanna University e quelli della Illinois State University, sino certi di aver "buone ragioni" per credere "che la bellezza possa alterare le opinioni politiche e la visione del mondo". Insomma: aspetto fisico e voto alle urne sono collegate. Almeno in alcuni casi.

In sostanza, come spiega Linkiesta, chi è bello ha una vita più appagante. Non vive le "sofferenze" e le difficoltà di chi invece non può contare su un bell'aspetto. Non vivendo questo tipo di problemi, finirà con il ritenere inutili le istanze considerate "di sinistra" e le politiche di welfare per le classi meno abbienti. Essendo più "ricercato", insomma, ha una vita spianata. E così finisce col votare per i conservatori.

Va detto che la ricerca si basa su sondaggi degli anni ’70, condotti negli Stati Uniti. Ma i numeri dicono che chi è bello, vota a destra. Non saranno studi con tutti i crismi della scientificità, forse. Ma il confronto realizzato dai ricercatori sui dati disponibili da studi degli anni 70' hanno permesso di arrivare ad una conclusione: la bellezza può alterare le opinioni politiche. E chi è bello va a destra.