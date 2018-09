Diciotti, Salvini: "Io sequestratore? Girano l'Italia in pullman"

"Mi indagano perché li avrei 'sequestrati' e vanno in giro per l'Italia in pullman... Sicuramente Macron, che è così buono, li accoglierà in Francia! O no?". Inizia ad assumere toni decisamente grotteschi la vicenda riguardante lo sbarco dei migranti della nave Diciotti e l'indagine a carico del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Ed è proprio il numero uno del Viminale, dal proprio profilo Facebook, a intervenire sulla notizia del trasferimento, super segreto, di un gruppo di migranti, dalla stazione Tiburtina di Roma a Ventimiglia, dove sono sopraggiunti ieri sera, senza aver minimamente avvisato Prefettura e Questura di Imperia e Comune.

Il tutto all'indomani della visita a Ventimiglia del sottosegretario dell'Interno, Nicola Molteni, che sabato scorso ha compiuto un sopralluogo al centro di accoglienza del Parco Roja. "Assurdo - commenta su Facebook l'onorevole della Lega della città di confine, Flavio Di Muro -. Ora che si cominciava a vedere un deciso calo di presenze a Ventimiglia, questa organizzazione 'Baobab' si inventa le trasferte su richiesta del migrante! Mi pare una provocazione nei tuoi confronti ma a pagare è ancora una volta Ventimiglia. Forza Matteo Salvini non mollare!".