Dieselgate Fca, ecco i modelli sotto inchiesta

I modelli dei veicoli coinvolti, sottolinea Epa, sono quelli del 2014, 2015 e 2016 Jeep Grand Cherokee e i Dodge Ram 1500 con motori diesel 3.0 litri venduti negli Stati Uniti. "Il software non dichiarato evidenziava livelli di emissioni di ossidi di azoto (Nox) inferiori a quelli reali". L'Epa sta lavorando in coordinamento con il California Air Resources Board (Carb), che ha anche emesso un avviso di violazione a Fca. Epa e Carb hanno entrambe avviato delle inchieste sulla base di presunte azioni di Fca. "E' una grave violazione della legge non dichiarare un software che modifica le emissioni in un motore che può provocare un inquinamento nocivo dell'aria che respiriamo", sottolinea Cynthia Giles dell'Epa.



"Continuiamo ad indagare sulla natura e sull'impatto di questi dispositivi. Tutte le case automobilistiche devono giocare con le stesse regole, e noi continueremo a considerare responsabili le aziende che vogliono avere un vantaggio competitivo comportandosi in modo sleale e illegale". Ancora una volta, spiega Mary D. Nichols del Carb, "una grande casa automobilistica ha deciso di aggirare le regole ed è stata scoperta".