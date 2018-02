La direttrice delle Poste rubava nei conti dei clienti: "Spariti oltre 120mila euro"

Franca Di Martino era la fidata direttrice dell’ufficio postale di Palazzo Adriano. Non solo era anche un'ottima consigliera. Peccato che dietro a quella facciata di affidabile donna, abile a districarsi nel ettore del risparmio e degli investimenti, ci fosse ben altro.

Il bottino

La Di Martino - secondo quanto scrive La Repubblica - si sarebbe impossessata, nel periodo tra il 2015 e il 2016, di quasi 124 mila euro. Ingannando quattro clienti. Ora il sostituto procuratore di Termini Imerese, Paolo Napolitano, l’ha citata a giudizio per il reato di appropriazione indebita.

Le testimonianze