Il dj malato di Sla a Baglioni: "Portami al Festival"

Andrea Turnu, in arte “dj Funny”, vuole andare a Sanremo. Ha trent’anni, una cartina geografica di tatuaggi sul corpo, una fidanzata dolcissima e un “gatto da guardia” a tenergli compagnia. Un esemplare di Sphynx senza pelo che fa spesso capolino nelle fotografie con cui Andrea aggiorna le sue pagine social e racconta il suo mondo di dj. Non un dj qualunque. Nella vita di Andrea non ci sono solo passioni e sogni che lo accomunano a tanti ragazzi della sua generazione. Dj Funny ha la Sla: “Tre lettere – scrive – che solo a sentirle nominare fanno paura”.

Andrea è una forza della natura e dal suo letto di Ales, nell’entroterra sardo, è sempre in movimento. Anche se il corpo resta immobile, i suoi occhi non si fermano mai. Ballano a tempo di musica, parlano, compongono. Proprio grazie alla forza dello sguardo, incorniciato da un paio di occhiali con vistosa montatura, e ad un puntatore oculare è diventato un dj. Il suo primo brano è stato un successo, si chiama “My Window on the Music” ed il ricavato è stato interamente devoluto alla ricerca sulla Sla. “Con questa canzone vorrei dimostrare che si possono superare tutti gli ostacoli”, aveva raccontato all’epoca a Il Fatto Quotidiano, confidandogli anche il sogno “di suonare sui palchi più prestigiosi” per dare forza a tutti gli altri malati. Poi è arrivata “On the Edge”, traccia realizzata in collaborazione con la siciliana Federica Mastrosimone, 23 anni, anche lei ha un conto aperto con la Sla.

Stavolta Andrea vuole fare il grande salto. Vuole partecipare al sessantottesimo Festival della Canzone Italiana “anche solo come ospite”, anche solo per dimostrare che “si può fare”. E per lanciare un “messaggio di speranza” e “raccontare quanto è difficile combattere con questa malattia e quanto è bello scegliere di affrontarla con forza e coraggio”. Più di 119 mila persone, solo su Facebook, lo sostengono e, con l’hashtag #djfunnysanremo2018, stanno chiedendo a Claudio Baglioni, direttore artistico della kermesse, di raccogliere il suo appello.