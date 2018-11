Dolce&Gabbana ora si scusano "Chiediamo perdono alla Cina"

Dopo le polemiche arrivano le scuse. Le ultime sono state 48 ore di fuoco per Domenico Dolce e Stefano Gabbana finiti nel ciclone delle polemiche per un video dedicato al mercato cinese in cui appare una donna che prova a mangiare un cannnolo, con le bacchette. Le polemiche feroci e le accuse di "razzismo" e "sessismo" da parte di Pechino ai due stilisti ha creato non pochi problemi alla casa di moda. Adesso con un video arrivano le scuse su YouTube: "In questi giorni - inizia Domenico Dolce - abbiamo ripensato moltissimo con grande dispiacere a tutto quello che ci è successo e che abbiamo causato nel vostro Paese e ci scusiamo tantissimo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo

e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra".

A questo punto interviene Gabbana: "Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perchè ce ne sono molti - prosegue - e prendiamo molto seriamente queste scuse e questo messaggio". "Siamo sempre stati molto innamorati della Cina - aggiungono i due nel videocomunicato - l'abbiamo visitata, amiamo la vostra cultura e certamente abbiamo ancora molto da imparare. Per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato nel nostro modo di esprimerci. Faremo tesoro di questa esperienza e di certo non succederà mai più, anzi proveremo a fare di meglio, rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore vi chiediamo scusa". Adesso bisognerà capire quale sarà la reazione dei cinesi che in poche ore di fatto hanno azzerato gli acquisti di prodotti D&G online.