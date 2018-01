Domenica Live, Serena Grandi choc: "Ho subito violenza da un prete"

Ospite di Domenica Live, Serena Grandi fa una confessione che lascia tutti senza parole: "Ho subito una violenza da un prete".

Nella puntata andata in onda oggi, Barbara D'Urso dedica una parte della trasmissione a un dibattito dedicato all'aldilà. Tra gli ospiti anche Serena Grandi che, tra una chiacchera e l'altra, lancia una specie di bomba. "Ho avuto una violenza da un prete", ha affermato. La frase è stata pronunciata durante uno scontro con Alessandro Cecchi Paone, dopo aver parlato delle presenze che infestano la sua casa.

La forte affermazione non è sfuggita alla presentatrice, che subito interrompe il dibattito per chiedere spiegazioni alla Grandi. L'attrice specifica però un aspetto importante: "Non è stata una violenza fisica, ma non ero sola, è successo a me e a un'altra bambina di nove anni. Ne riparleremo", ha concluso Serena. Non resta che aspettare la prossima ospitata dell'attrice negli studi Mediaset per sapere cosa è successo veramente.