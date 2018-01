Donna incinta a 56 anni con gravidanza naturale: "È un miracolo"

Credeva di essere già in menopausa invece a 56 anni è rimasta incinta naturalmente, senza l'ausilio di tecniche di fecondazione assistita.

La donna, che vive a Casale di Sile, in provincia di Treviso, aveva già due figlie di 34 e 28 anni. La bimba, Beatriz, è nata all'ospedale all'Angelo di Mestre, a fine dicembre, con un peso di oltre 3 chili e gode di ottima salute.

Si tratta di un evento raro, considerato un miracolo dal dottor Paolo Scantamburlo che l'ha seguita durante la gravidanza: "Nascita da record", ha commentato. Il compagno della donna, padre della bambina, è un sudamericano più giovane della compagna di 17 anni. La donna non poteva mai credere di essere rimasta incinta naturalmente anche perché la coppia non aveva messo in conto la gravidanza.