Donne libere nel sesso, ma schiave dell'amore

Il merito della mia teoria è aver dimostrato come l'innamoramento abbia un'origine diversa da altre attrazioni amorose e, nonostante sfoci nel sesso, non nasca dal sesso e non possa esserne conquistato. L'innamoramento nasce dal riconoscimento dello stato nascente di due persone e può esistere addirittura senza sesso. La mia scoperta ha consentito finalmente di capire le cause della nevrosi femminile tipica del nostro secolo, la dipendenza amorosa, come l'isteria caratterizzava il secolo precedente.

Freud all'inizio del XX secolo ha dimostrato che le isteriche non potendo parlare del sesso avevano elaborato un linguaggio di sintomi isterici. Ma oggi la donna parla di sesso, può fare sesso liberamente, non deve più temere le gravidanze, può prendere il piacere del sesso e della seduzione come un suo diritto, come un gioco, e può farlo con chi vuole e come vuole. Può sedurre con facilità tutti quelli che le piacciono e poi lasciarli con leggerezza. Ma ecco che invece di godere della sua libertà, molto spesso si incatena ad un uomo che non la ama, che la fa godere sessualmente ma poi la lascia quando gli pare e lei resta in angosciosa attesa che lui le dia un grande amore continuo, perché a lei quel sesso senza amore, senza cuore, non basta. Lei è innamorata e vuol vivere tutto con il suo amato e non essere presa e lasciata come una prostituta. E i mezzi ordinari della seduzione femminile non bastano a far innamorare l'altro. Lui non ti ama, ti prende, ti dà piacere, ma non si lega, se ne va indifferente e tu aspetti il suo ritorno e un amore che non ci sarà. Sei una schiava d'amore che si ribella ma non sa sottrarsi. Hai tutto il sesso che vuoi ma soffri di male d'amore.

Questa è la malattia specifica della nostra epoca e potrebbe essere chiamata l'isteria del XXI secolo. Questa donna è in lotta contro se stessa, perché si concepisce come libera ed emancipata che fa quello che vuole e invece si scopre una schiava ai piedi del suo sultano. Molte donne fanno lotte penose per staccarsi dai loro amanti, lotte che assomigliano a quelle dei drogati per non ricadere nella dose. E questi amanti sono appunto droghe, non sono persone reali, sono illusioni, inganni, sogni.