Doppio libretto universitario per i trans, La Sapienza lo boccia

No al doppio libretto per gli studenti trans. A bocciare la proposta delle associazioni LGBT è il Senato Accademico dell'Università La Sapienza di Roma.

Il motivo della mancata approvazione del provvedimento sarebbe di carattere burocratico, ma gli attivisti per i diritti delle persone omosessuali protestano. "Il libretto è rivolto alle persone trans che hanno già cambiato il loro aspetto, e consente loro di essere identificate con il nuovo nome durante l'appello o gli esami, evitando quelle situazioni di umiliazione che portano queste persone ad abbandonare gli studi", si legge in una nota congiunta diffusa dal Gay Center e Azione Trans.

"È intollerabile che, ad esempio, in un'aula con centinaia di studenti e durante l'appello o un esame uno studente che tutti pensano che sia uomo venga chiamato con il nome di donna o viceversa", accusano il portavoce di Gay Center, Fabrizio Marrazzo e Richard Bourelly, il vice presidente di Azione Trans.

Per evitare circostanze imbarazzanti il sistema del doppio libretto è già stato adottato in molti atenei italiani. Tra questi ci sono quello romano di Tor vergata, e le università di Catania, Torino, Milano, Padova, Verona, Bologna, Bari, Napoli, Urbino, Trento, Pavia, Siena, Caserta. "La Sapienza, il maggiore ateneo d'Europa, resta purtroppo il fanalino di coda", attaccano gli attivisti, che hanno chiesto al rettore di mettere nuovamente il provvedimento all'ordine del giorno per una sua approvazione nel mese di luglio.

Per protestare contro la decisione del Senato Accademico della prima università romana, le associazioni per i diritti LGBT hanno invitato "docenti e studenti della Sapienza" a mostrare la loro solidarietà per gli studenti transessuali partecipando al gay pride del Lazio, in programma il prossimo 14 luglio ad Ostia.