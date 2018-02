Il dramma di Serena Williams dopo il parto: "Ho rischiato di morire"

A più di un anno dalla nascita della sua bambina, Serena Williams racconta i drammatici momenti vissuti subito dopo il parto.

La campionessa di tennis si diverte a condivere con i propri fan di Instagram i momenti più intimi della sua nuova vita con la piccola Olympia, la bambina avuta nel settembre del 2017. A distanza di più di un anno, Serena Williams svela però quanto successo subito dopo aver dato alla luce la figlia.