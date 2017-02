Drogato e senza patente, si schianta: il "triplete" dell'anziano sull'Ape

Lo "special one" Josè Mourinho ha un nemico. E non si tratta di Antonio Conte o di chissà quale allenatore del pianeta calcistico. Ma di un anziano signore di 78 anni che il triplete lo ha fatto davvero, forse ben più complesso di quello portato a segno dal mister con l'Inter. È riuscito a farsi fermare dalla polizia dopo un incidente stradale mentre era alla guida di un Ape car senza documenti, col patentino scaduto e sotto l'effetto di droga.

Un genio. Il tutto si è svolto a Querceta, come riporta il quotidiano locale VersiliaToday, una frazione del comune di Seravezza, nel cuore della Versilia, di circa 5.800 abitanti. Il 78enne era alla guida del suo Ape quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un'auto in sosta. Intervenute le forze dell'ordine, sono scattati tutti i controlli del caso. È normale. Gli agenti non credevano ai loro occhi: l'uomo è risultato essere positivo alla cocaina, guidava col patentino scaduto ed era senza assicurazione. Infine, come se non bastasse, il mezzo era senza assicurazione.

Se non è un triplete questo...