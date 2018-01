Dureghello: "Fascismo e razzismo? Sono diventati una moda"

"Fascisti e razzisti? Dirò una cosa terribile, ma credo che esserlo sia diventata una moda. Il problema è che non tutti sono davvero consapevoli di cosa stiamo parlando. C'è una ostentazione, una sfacciataggine nel proporre certi messaggi e nel rappresentarsi agli altri attraverso alcuni modelli del passato tornati ora alla ribalta e i giovani sono quelli che per primi ne risentono" . Lo ha dichiarato Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, che in occasione del Giorno della Memoria riflette sul fascismo e sulla possiblità di sfociare in antisemitismo.

Dureghello ha espresso la sua preoccupazione per le nuove generazioni, esposte al flusso di notizie incontrollato di internet. " Mancano strumenti normativi e tecnici per il web sul quale passa di tutto. Su questo dovremmo interrogarci e fare fronte comune" , ha spiegato.

La storia

"Questo Paese non ha mai fatto i conti con la propria storia e ne abbiamo continue testimonianze - ha dichiarato il presidente della comunità ebraica -. La storia non si può cambiare o cancellare. C'è una crisi di valori generale sulla quale si innescano movimenti come CasaPound. Si fa leva sui bisogni sociali, sull'emarginazione, sul problema di mettere insieme il pranzo con la cena. Questa è una realtà di fatto. E poi c'è il vuoto di chi dovrebbe occuparsi di trasmettere l'educazione. C'è un decadimento del percorso educativo" .

La giornata della memoria