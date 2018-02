E adesso arriva "Migradvisor": l'app della Caritas per migranti

La Caritas ha presentato 'Migradvisor', una app per aiutare i migranti in Italia a trovare e conoscere tutti i servizi di cui possono godere in Italia. Un'applicazione per smartphone, facilmente scaricabile, interamente dedicata agli immigrati sbarcati nel Belpaese.

La Caritas per i migranti

" Un modo per creare le condizioni per una corretta inclusione ", ha spiegato Oliviero Forti, responsabile immigrazione del braccio pastorale della Cei. " Uno strumento per chi è in condizione di fragilità e ha bisogno di aiuto, per evitare situazioni di deriva ".

Il progetto con l'ambasciata Usa