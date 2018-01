"Ebrei al forno, negri per contorno": scritta choc vicino alla scuola Anna Frank

Una scritta terribile, un gesto condonnabile: un messaggio antisemita è stato scoperto nella giornata di lunedì 29 gennaio in località Bortolina ad Andra, in provincia di Rovigo, a pochi giorni di distanza dalla Giornata della memoria.

Scritta choc

Poche righe, che fanno orrore sono ad esseri ripetute. Dietro a una struttura che costeggia la ferrovia è stata rinvenuta la scritta: " Ebrei al forno e negri per contorno ". Poco distante una scuola intitolata ad Anna Frank, la ragazzina divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario. Al momento non è chiaro chi sia la mano che ha prodotto quell'orrore sul muro. La zona non è monitorata da telecamere, quindi risalire al colpevole sarà difficile. Anche perché non è nemmeno chiaro quando sia stata realizzata.

A segnalare l'accaduto è stato segretario del Pd locale Federico Cuberli, come spiega Rovigo Oggi. Secondo quanto riportato dal sito di notizie, l'amministrazione si starebbe mobilitando per rimuovere l'osceno murales.