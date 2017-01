Ecco i 10 lavori più remunerativi del 2017 secondo Linkedin

Linkedin, il social network che mira a far entrare in contatto le aziende con chi cerca lavoro, ha reso nota una classifica delle 10 posizioni lavorative che, nel 2017, garantiranno una remunerazione più alta e una maggiore possibilità di carriera.

La lista non divide i risultati per Paese ma è generale e mostra come l'ambito medico sanitario batte quello ingegneristico per stipendio e solidità. Esistono, quindi, posizioni più sicure di altre come mestieri più remunerativi di altri.

Ecco quali sono i 10 mestieri più ambiti e con uno stipendio più alto:

- Dottore d'ospedale

- Farmacista

- Ingegnere legato al settore delle vendite

- Ingegnere informatico

- Product manager

- Analista finanziario

- Program manager

- Ingegenre Data

- Ingegnere di software

- Infermiere di clinica