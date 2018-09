Ecco perché il capo delle belve potrebbe tornare libero

Se i tre romeni catturati mentre scappavano da Lanciano in auto hanno confessato di aver preso parte alla brutale rapina nella villa dei coniugi Martelli, sembra più difficile per i pm blindare anche il "capo", Alexandru Bogadan Colteanu.

Il 26enne romeno è stato arrestato a Casal di Principe (Caserta), mentre cercava di vendere un orologio rubato proprio a casa di Carlo Martelli. Al momento però gli invesigatori cercano - come racconta il Messaggero Abruzzo - "prove inequivocabili" che collochino Colteanu - che bazzicava la campania - in quella villa la notte dell'aggressione. I carabinieri lo avevano attenzionato da giorni e sapevano che l'uomo era stato a Lanciano di recente, forse da inizio settembre.

Anche sugli altri tre si lavora senza sosta: i carabinieri li hanno già inchiodati - tramite il gps - per sei colpi in bar, tabacchi e distributori di carburante. E i riscontri della Scientifica dovrebbero fare il resto. Ma si cercano anche complici e fiancheggiatori che davano loro un'altra auto per le loro scorribande.