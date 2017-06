Ecco il primo ospedale italiano che fornirà i vaccini anti-tumori

La rivoluzione questa volta passa da Napoli. Per la precisione, citofonare all'ospedale Pascale della città partenopea. Il centro ospedaliero infatti si dimostra ancora una volta un polo d'avanguardia per la lotta ai tumori delle mammelle.

Il centro oncologico, infatti, sarà la prima ed unica struttura a sperimentare un vaccino speciale: quello contro i tumori al seno. La sperimentazione inizierà nel 2018 e potrebbe dare finalmente il colpo finale al cancro mammario. Il Pascale di Napoli fa parte dell'Isituto Nazionale Tumori e spetterà a questa struttura testare il funzionamento del vaccino anti Globo H-KLH.

Questo partiolare vaccino verrà somministrato ad alcune pazienti che hanno contratto, loro malgrado, il tumore "triplo negativo". Ovvero una forma, come scrive FanPage, molto aggressiva della malattia. La somministrazione avverrà solo dopo l'invervento chirurgico che viene sempre realizzato per asportare la massa tumorale. Secondo gli studiosi, questo dovrebbe garantire un trattamento meno invasivo e - si spera - maggiormente efficace. "La disponibilità del vaccino al Pascale si prospetta come grande opportunità per le pazienti con tumore mammario di avere accesso a trattamenti ad alta innovatività - afferma Michelino De Laurentiis, direttore di Oncologia medica senologica al Pascale - I vaccini terapeutici mirano a scatenare una risposta immunitaria altamente specifica contro il tumore, in teoria potenzialmente più efficace e con meno effetti collaterali".