Ecco il "risparmiometro" L'ultima arma del Fisco

Dopo lo spesometro debutta il risparmiometro. Una nuova arma del Fisco per controllare i contribuenti. Come rivela Italia Oggi, questo nuovo algoritmo che controlla le nostre tasche diventerà operativo dal 2018. Di fatto il nuovo sistema preparato dall'Agenzia delle Entrate metterà a confronto i dati dell'archivio rapporti finanziari e tutte le altre voci come conti correnti, conti deposito e titoli, obbligazioni, conti deposiuto a risparmio libero vincolato, rapporto fiduciario, gestione collettiva del risparmio, buoni fruttiferi.



Il meccanismo è abbastanza chiaro. Lo spesometro ricostruisce tutta la situazione patrimoniale del contribuente e la monitora per capire quali possano essere gli incrementi non giustificati. Qui scatta la stangata. Le prole del direttore Ruffini ganno riflettere: "L'eventuale incoerenza riscontrata sarà interpretata sintomatica di un rischio fiscale". Scatterà dunque un incrocio di dati che analizza i risparmi del contribuente già registrati dalle Entrate e quelli pontenziali in base alle dichiarazioni. Qualunque anomalia potrà dunque essere segnalata e verificata con un accertamento. Un'altra arma del Fisco per controllare da vicino i risparmi dei contribuenti.