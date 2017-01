Edicolante difende una donna e viene massacrato da un nigeriano

Un edicolante di Padova è stato preso a bastonate da un nigeriano che stava aggredendo una donna. L'episodio è avvenuto ieri mattina in corso Del Popolo ma, fortunatamente, lo straniero è stato fermato e arrestato dai carabinieri.

L'uomo è stato, quindi, identificato come Lucky Omoakhodiom, un migrante irregolare di 25 anni che si era scagliato contro una cinese di 33 prendendola a calci e pugni e facendola cadere a terra. Ad assistere alla scena è stato Angelo Lionello, 60 anni, di Due Carrare, che gestisce un edicola a Largo Europa e che interviene per salvare la cinese. A quel punto il nigeriano prende una scopa che si trova dietro l'edicola dei giornali e inveisce contro il 60enne. "L'ha afferrata e mi è venuto contro. Mi ha bastonato sul volto. Mi ha fatto cadere a terra", ha raccontato Liolenno cui il nigeriano ha tirato addosso persino una bicicletta. La donna, invece, in base a quanto riporta Il Messaggero, pur restando ancora distesa sull'asfalto, riesce a chiamare la centrale operativa dei carabinieri col proprio cellulare e a liberare l'edicolante dalle grinfie del nigeriano.