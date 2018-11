Egiziano tenta di beffare la municipale e si becca 5400 euro di multa

Nottata di controlli questa appena trascorsa per la polizia municipale di Torino che, stando a quanto riportato dal giornale on line "il Diario di Torino", ha effettuato ben 312 accertamenti, accertato 57 violazioni, tra cui attraversamento della carreggiata col semaforo rosso, mancata precedenza e sorpasso pericoloso, a cui si aggiungono anche un sequestro amministrativo per assicurazione scaduta e un fermo amministrativo.

Tra questi vi è anche l'episodio accaduto con un cittadino straniero egiziano che è stato fermato per aver attraversato con il semaforo rosso l'incrocio tra Corso Vigevano e Via Cigna. L'uomo, che conduceva una Peugeot 207 con a bordo altri quattro connazionali, al momento della richiesta dei documenti da parte della municipale ha cercato di farsi beffa degli agenti mostrandogli un documento in arabo, dichiarando che quella fosse la sua patente.

Ovviamente i vigili sono rimasti scettici di fronte alle dichiarazioni dell'egiziano che alla fine ha ammesso che quello mostrato loro era un altro documento che non c'entrava niente con la licenza di guida, quindi la municipale contatando l'assenza della patente del conducente, delle cinture di sicurezza per tutti coloro che erano a bordo e di altre violazioni del codice della strada ha steso un lungo verbale al furbetto extracomunitario che ha ricevuto una multa complessiva di circa 5.400 euro con conseguente decurtazione di 11 punti e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Probabilmente la prossima volta al simpatico egiziano verrà meno voglia di prendersi gioco degli agenti di polizia.