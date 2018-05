Elena Santarelli torna a Roma e la trova invasa dai rifiuti

Elena Santarelli torna a Roma da Trento e si trova di fronte a cumuli di rifiuti anche nei quartieri più chic della capitale. Un'esperienza francamente non inusuale per chi, da qualche tempo a questa parte, si trova a passeggiare per le vie e per le strade della Città Eterna.

La conduttrice televisiva, modella e attrice, che da qualche tempo vive nel capoluogo trentino per stare con il suo bimbo impegnato da alcuni cicli di cure, ha raccontato il degrado capitale con una "storia" pubblicata sul proprio profilo Instagram, che conta ben un milione e 300mila follower.

Le immagini dei rifiuti strabordanti sulla strada sono state girate al quartiere benestante Fleming, in piena Roma Nord.

"Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia - commenta sarcastica la Santarelli - Mamma mia, che odorino Roma è anche questa". Nelle immagini si vedono i famosi cassoni dell'immondizia che rigurgitano rifiuti, con cartoni e sacchi che appestano il quartiere con liquami maleodoranti. Non certo un bel biglietto da visita per la maggiore città d'Italia.