Emirates è la migliore compagnia aerea, Alitalia si piazza all'undicesimo posto

La classifica Best Full Service Airline Report stilata da eDreams, l'agenzia di viaggi online leader in Europa, ha eletto Emirates come regina dei voli.

La lista è stata realizzata sulla base delle recensioni di oltre 90.000 utenti che hanno viaggiato in aereo nel 2016, ai quali è stato chiesto di rispondere ad un questionario riguardante diversi aspetti del volo.

L'unica italiana presente è Alitalia che si piazza undicesima in classifica e rientra nella top 15. L'analisi ha preso in considerazione le compagnie aeree di linea e i vettori tradizionali full service, ovvero coloro che effettuano, oltre a voli domestici e a breve raggio, anche voli internazionali e lunghe distanze.

Emirates vince su tutto, ovvero pulizia, comfort, servizio degli steward, check-in, intrattenimento, rapporto qualità-prezzo ed è stata superata da Aer Lingus, la compagnia aerea irlandese, soltanto nei punteggi relativi all' apprezzamento delle sale VIP.

Swiss International Airlines e Aer Lingus sono rispettivamente seconda e terza nella classifica delle più confortevoli mentre Luxair e Turkish Airlines prendono invece la medaglia d'argento e quella di bronzo per la pulizia degli spazi.

"Queste indagini - commenta Alexandra Koukoulian, country manager di eDreams Odigeo per l'Italia - ci permettono di monitorare il sentiment dei clienti, scoprire le priorità dei viaggiatori e adeguare la nostra offerta alle loro esigenze. Oggi gli utenti ci chiedono flessibilità, libertà di scelta, tempestività e convenienza perché con il web e il mobile i processi di prenotazione e di pianificazione delle vacanze sono molto cambiati. Noi crediamo che le agenzie di viaggi online siano oggi nella posizione migliore per fornire questo servizio e contribuire alla continua crescita di questo settore".