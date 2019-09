I fan salutano Emma Marrone, lei: "State tranquilli"

Dopo la pubblicazione del singolo dal titolo Io sono bella e l'annuncio del suo improvviso ritiro dalle scene musicali per problemi di salute, Emma Marrone è apparsa stamattina in un video contenente le esclusive immagini di un incontro avvenuto tra la stessa Emma e un gruppo di fan.

Nel filmato in questione figura proprio Emma, immortalata mentre passaggia con alcune persone e viene salutata dai fan, che l'hanno beccata a sorpresa. Così come appare evidente alla visione del video finito su Twitter, tra la popstar e i suoi sostenitori c'è della distanza, probabilmente voluta dai fan per non risultare troppo indiscreti e invasivi agli occhi della loro beniamina. "State tranquilli. Calmi e tranquilli - dichiara Emma ringraziando per l'interessamento mostrato sulle sue condizioni di salute - Io sono tranquilla, voi state tranquilli". La cantante invita dunque, con il sorriso sulle labbra, tutti coloro che le vogliono bene a non allertarsi e a mantenere la calma, perché lei resta calma nonostante il nuovo sopraggiunto problema.

Emma Marrone e il ritiro dalla musica

Con un post condiviso su Instagram, la cantante salentina aveva fatto sapere, questa settimana, di volersi prendere una pausa dalla musica, per poter chiudere "questa storia una volta per tutte". Nella descrizione del suo ultimo post, Emma non ha nascosto che da domani si sarebbe dovuta "fermare per affrontare un problema di salute". Certo è, però, che l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi continua a non perdere la sua determinazione ad affrontare gli ostacoli che le si presentano dinanzi, nella vita.