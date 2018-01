"Preferisci migranti a italiani, ti ammazziamo": sindaco minacciato

Un foglio di minacce. I proiettili. E la svastica che campeggia in bella vista sopra un articolo di giornale. Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha ricevuto oggi una missiva carica di odio e minacce che la colpiscono direttamente.

La notizia è stata resa pubblica dallo stesso sindaco in un lungo post su Facebook. " Ieri mi sono vista recapitare in comune una busta contenente questa pagina - scrive il primo cittadino sulla sua pagina social - È un articolo pubblicato sul Tirreno domenica scorsa. Qualcuno lo ha fotocopiato, ha aggiunto una svastica ed una minaccia di morte e attaccato sopra alla pagina due proiettili ".