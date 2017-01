Entra in un bar per un caffè e subisce una violenza sessuale

Entra in un bar e subisce una violenza sessuale. È successo a Bologna a una donna con disabilità che ieri pomeriggio si trovava in un locale di via Irnerio dove, un uomo col quale aveva intrapreso una conversazione, le ha prima offerto il caffè e, poi, l'ha costretta a seguirlo in bagno.

L'uomo, una volta lì, avrebbe abusato ripetutamente di lei senza che nessuno si accorgesse di nulla. Solo dopo parecchio tempo il gestore del locale, racconta Bolognatoday, si è insospettito per il troppo tempo trascorso in bagno e si è accorto che qualcosa non andava. Dopo aver bussato alla porta ha sentito le richieste di aiuto della donna ed è andato a soccorrerla ma lo stupratore è riuscito a fuggire dalla porta d'uscita. La donna, dopo essere stata soccorsa, è riuscita a fare una descrizione dell'uomo che è stato arrestato dai poliziotti non lontano dal luogo nel quale ha commesso il reato. Si tratta di un 30enne originario del Cile che già si era macchiato del reato di violenza sessuale aggravata.