Equitalia, dal 1 luglio prelievo diretto dal conto corrente per le cartelle non pagate

Dal 1° luglio il Fisco potrà mettere le mani direttamente nei conti di contribuenti e imprese per recuperare le somme necessarie a coprire tutte le cartelle non pagate senza bisogno di autorizzazione da parte di un giudice.

Tutto merito della "sopressione" di Equitalia, voluta da Matteo Renzi, che però non scomparirà del tutto, ma confluirà nell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, quindi, tra qualche settimana diventerà anche riscossore: Un riscossore che, diversamente da prima, ora avrà anche accesso alle varie banche dati in possesso del Fisco. Mentre prima Equitalia poteva solo ricevere informazioni sul numero di conti correnti intestati al contribuente, dal 1 luglio potrà vedere anche le somme contenute nei conti correnti.

L’accesso alle banche dati, che finora era garantito soltanto all'Agenzia delle Entrate, accelererà tutta la procedura di riscossione. La "nuova" Equitalia potrà pignorare direttamente i conti correnti per tutte le cartelle non pagate: multe, ma anche contributi Inps, bolli auto e le tante tasse da versare.

Anche se non occorre il via libera giudiziario, il recupero coattivo non sarà immediato e automatico: prima di tutto il contribuente riceverà avvisi e solleciti di pagamento, poi avrà 60 giorni di tempo per mettersi in regola o versando subito l'intero importo, o chiedendo di rateizzarlo oppure facendo ricorso. Solo trascorsi i 60 giorni senza che venga intrapresa una di queste azioni, Equitalia potrà passare al pignoramento del conto corrente.

La novità ha suscitato accese polemiche sia da parte di associazioni di consumatori che di vari esponenti della politica, come Giorgia Meloni e Beppe Grillo. I commenti del leader del Movimento Cinque Stelle avevano provocato la replica piccata di Matteo Renzi: un botta e risposta al vetriolo in cui nessuno dei due ha risparmiato i colpi.

La stessa società di riscossione ci ha tenuto a precisare che "La norma sui pignoramenti senza ricorso al giudice è in vigore già dal 2005" e che comunque il pignoramento viene usato come ultima ratio. Che cosa cambia allora? La novità non consiste nella possibilità di pignoramento del conto corrente senza passare dall'autorità giudiziaria da parte di Equitalia, ma nella maggiore quantità di informazioni sui consumatori a cui il riscossore potrà accedere e che prima, invece, era riservata solo all'Agenzia delle Entrate.

Un cambiamento che preoccupa non poco le associazioni di consumatori, che sono sul piede di guerra. "Siamo soltanto di fronte a un netto peggioramento delle garanzie dei contribuenti di fronte ai Dracula del Fisco", ha commentato Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Assicurativi).

L'agenzia di riscossione prova a rassicurare i contribuenti: grazie all’integrazione tra Equitalia e Agenzia delle Entrate, i pignoramenti saranno "mirati" e limitati al minimo. Quindi nel caso di più conti correnti, il Fisco punterà solo a quello che consente di soddisfare gli importi contestati.