Era la regina dei furti: arrestata la rom 36enne

La chiamavano la "regina dei furti", e forse lo era veramente visto che in oltre 20 anni ha messo a segno decine e decine dei reati. Una lista di precedenti da far invidia ad Arsenio Lupin. Tranne che sul finale della storia: ieri sera infatti la nomade 36enne di origine bosniaca è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo.

La nomade, che vive a Roma senza una fissa dimora, si è specializzata nei furti sui mezzi pubblici. Il suo curriculum parla chiaro: 20 anni di scippi andati a segno e alcuni inciampi che l'hanno portata più volte in caserma, collezionando vagonate di denunce e precedenti conservati gelosamente nella banca dati delle forze dell'ordine della Capitale.

I Carabinieri l'hanno riconosciuta e bloccata, come scrive il Messaggero, in via Baldo degli Ubaldi, notificandole un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma. Tra le accuse più gravi, quelle per i reati contro il patrimonio dell'Urbe. Ora la donna è stata tradotta al carcere a Rebibbia, dove rimarrà - se giudice vorrà - per i prossimi 8 anni e 3 mesi.