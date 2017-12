Eredita dalla zia un miliardo di lire, ma per Bankitalia è carta straccia

Ha ereditato un miliardo di vecchie lire da una zia, ma per Bankitalia quella cifra che potrebbe cambiargli la vita è solo carta straccia. "Non possiamo fare nulla. Il termine per il cambio è scaduto nel 2012" , si è sentito dire l'ereditiere Gabriele Costa dallo staff della sede di Bankitalia, a Roma.

Ma l'uomo, reggiano che ora vive a Vicenza, non vuole arrendersi e, come riporta il Resto del Carlino, ha deciso di rivolgersi alla Fondazione Italiana Risparmiatori e fare ricorso.

La storia

La zia del 40enne, nubile e senza figli, è venuta a mancare all’età di 78 anni e, prima di morire, ha nominato unico erede universale il nipote. Gabriele Costa ha ereditato dalla zia un appartamento a Reggio e il denaro. Ma quando si è recato alla filiale di Bologna è stato informato che la donna conservava il suo denaro in una cassetta di sicurezza: "Quando l'ho aperta, ad ottobre scorso, ho trovato una montagna di banconote in vecchie lire, in tagli da 100, 200 e 500mila. Per una cifra totale di circa 985 milioni del vecchio conio", ha raccontato l'uomo.