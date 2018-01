Eric Clapton: "Mi vergogno, ero una specie di semi-razzista"

"Mi vergogno così tanto per quello che ero, una specie di semi-razzista". Lo ha confessato, in un lungo documentario a lui dedicato, Eric Clapton.

"Non ha nessun senso", ha detto l'artista in Life in 12 bars parlando di quando nel 1976 appoggiò il Fronte Nazionale Britannico, " Metà dei miei amici sono neri, ho avuto relazioni con donne nere e mi sono ispirato alla musica nera ".

"Non è un film facile da guardare", dice poi alla Bbc Radio parlando del documentario che lo vede protagonista, "Insisto a lungo su una parte difficile della mia vita, ma c'è una luce in fondo al tunnel... Penso sia importante vedere che c'è un lieto fine, è come un concetto di redenzione. Per almeno 20 anni sono stato un caso disperato. Bevevo una birra speciale con la vodka, perché sembrava che stessi bevendo solo birra chiara".