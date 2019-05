"Eroe romantico che aiuta gli ultimi". La dedica social a Di Maio

Se la relazione tra Matteo Salvini e la figlia di Denis Verdini, Francesca, prosegue a gonfie vele ed i rumors sulla loro presunta rottura sono solo un ricordo, stesso dicasi per Luigi Di Maio e la giornalista cagliaritana Virginia Saba. La prova inconfutabile è racchiusa nel messaggio che Virginia, nelle ore di silenzio elettorale che separano il suo amato Luigi da una competizione che potrebbe riservargli qualche delusione, ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una vera e propria sviolinata per Di Maio che, inevitabilmente, ha insospettito gli scettici: Non è che, ipotizzano i maligni, si è trattato solo di una trovata elettorale last minute?

“Per tutta la vita – scrive la Saba – ho cercato Autenticità e Bellezza, dunque Verità, e le ho trovate in Te. Che hai il cuore, il garbo e il coraggio degli eroi romantici e con i quali cerchi di ridare luce e dignità agli ultimi da sempre inascoltati, opponendoti alle ipocrisie, agli imbrogli, alle ingiustizie, ponendoti spesso contro un sistema difficile da disinnescare”. Se già arrivare sin qui espone il lettore al rischio di un attacco iperglicemico, il bello deve ancora venire. Il lirismo di Virginia, infatti, non conosce limiti: “Sono orgogliosa di starti accanto, di vivere da vicino la tua grandezza, di imparare da Te qualcosa ogni giorno, di osservarti mentre ascolti tutti e cerchi di trovare soluzioni che possano ridare pace a chi non ce l’ha. La tua pazienza, la misura in ogni cosa che fai, le tue competenze, ma soprattutto la tua umiltà e la tua bontà mi rendono felice e fiera di Te. Felice di sapere che esisti, che sei autentico. Sei l’uomo migliore che potessi avere accanto. Sono con Te e ti sosterrò. Sempre”.