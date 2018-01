Germania, esce di casa per sbrigare commissioni. ​E si ritrova in Emilia Romagna

Da Monaco di Baviera a Correggio, in Emilia Romagna. Non si trattava di un viaggio organizzato: l'anziano tedesco era uscito di casa solo per un momento venerdì pomeriggio per sbrigare alcune commissioni nel suo quartiere. "Amore, esco e torno subito", deve aver detto a casa. Poi però ha imboccato l'autostrada, si è perso e si è ritrovato nel piccolo paese emiliano. Dove ha fatto un incidente.

Come racconta la Gazzetta di Reggio, dopo aver percorso 400 chilometri, forse consapevole di non trovarsi più dietro casa, l'uomo è uscito dall'autostrada all'altezza di Campogalliano. La conoscenza con la località emiliana però non è stata delle peggiori: a Correggio, in via Ponte Gatto, l'anziano ha fatto un incidente.

Quando i vigili sono arrivati sul posto hanno messo in moto la pratica per capire cosa avesse portato lì l'automobilista bavarese. E l'associazione dei trasporti tedesca ha confermato il viaggio dell'anziano, che dopo aver imboccato l'Autobrennero si è smarrito e ha premuto sull'acceleratore senza sosta fino a quasi il Centro Italia. Secondo quanto scrive la Gazzetta, l'82enne è apparso smarrito ed è stato ricoverato all'ospedale Ramazzini di Carpi. In attesa che qualcuno venga a prenderlo.