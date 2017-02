Esposti ai veleni del campo rom. I vigili protestano: "Ci ammaliamo"

Attorno a via Germagnano, a Torino, sorgono tre campi rom. Due di questi sono abusivi ma non sono mai stati abbattuti. Eppure l'inquinamento di aria, terra e acqua, causata da questi insediamenti e già oggetto di un sequestro per "disastro ambientale" , potrebbero avere avvelenato anche le persone. Come racconta la Stampa, infatti, il Silpol, il sindacato dei vigili urbani, ha portato in procura i risultati delle analisi dei capelli di tre agenti della sezione nomadi.

Tracce di manganese, cromo, litio, tallio e stagno. È quanto è stato trovato nei capelli dei tre vigili che da una decina di anni prestano servizio nell'area di via Germagnano. In quella zona gli agenti devono lavorare tra fumi pestilenziali dei cumuli di rifiuti bruciati dai rom. Lì i nomadi bruciano davvero di tutto. Dai cavi di plastica ai copertoni. Molte scorie, poi, vengono interrate dove c'è spazio in un'area malsana infestata dai ratti. Lo hanno sempre fatto senza prendere le dovute misure di protezione. Neppure una semplice mascherina. Tanto che, come racconta Massimo Numa sulla Stampa, sono sopraggiunti, "malesseri e disturbi con sintomi gravi durante e subito dopo i turni di servizio" .