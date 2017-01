Espone i gadget di Mussolini. L'Anpi lo fa cacciare dalla fiera

L'espositore era venuto da Perugia per promuovere i suoi prodotti alla fiera "Militoscana" alla Fiera di Empoli. Solo che i suoi oggetti con l'effigie di Mussolini non sono piaciuti all'Anpi locale, che ha messo sotto accusa l'organizzazione della manifestazione e pure il sindaco del Pd, Brenda Barnabini.

I locali in cui è stata organizzata la fiera, infatti, sono di proprietà del Comune a guida democratica. Sul banco dell'espositore perugino c'erano busti, bandierine, gadget e oggetti con il faccione del Duce in bella vista. L'Anpi, quando ha visto tanta mercanzia ha reagito con orrore, subendo un'orticaria. Empoli è infatti "capitale moralale dell'antifascimo" e tra qualche tempo potrebbe anche ottenere una medaglia per la Resistenza. "È stata pura propaganda post-fascista", hanno protestato i rappresentanti dell'Anpi locale. E a quando pare la loro voce è stata ascoltata dagli organizzatori della manifestazione "Militoscana", i quali hanno promesso di non invitare l'anno prossimo l'espositore umbro.