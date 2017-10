Esselunga cambia regole e valore dei punti Fidaty

Siete clienti Esselunga? Occhio ai punti Fidaty. Da metà ottobre, infatti, cambiano regole e valore dei punti che si accumulano con la tessera fedeltà e che possono essere usati per ottenere premi e sconti.

Come racconta il Fatto Alimentare, dal 16 ottobre saranno necessari 3mila punti per ottenere immediatamente alla cassa uno sconto di 27 euro (contro i mille per 10 euro attuali), come riporta anche il sito dell'azienda.