Da Esselunga alle pescherie locali, tolto il pangasio dalle tavole degli italiani

Dalle nostre pescherie e dai supermercati potrebbe sparire presto il pangasio, uno dei pesci più economici sul mercato che da anni è sulle nostre tavole.

L'alto livello di inquinamento delle acque in cui viene allevato (Thailandia, Cambogia, Laos e nel delta del Mekong in Vietnam, ndr) ha fatto sì che la grande e piccola distribuzione abbia deciso di bloccarne la vendita in Italia. Come scrive ilMessaggero, ha già iniziato a farlo la grande distribuzione che ha deciso di chiudergli le porte.