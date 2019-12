Estradato Sandoval, il torturatore argentino, che insegnava alla Sorbona

Dopo anni di battaglie giudiziarie, il governo francese ha dato il via libera all'estradizione dell'ex poliziotto Mario Sandoval, accusato di torture e crimini contro l'umanità, negli anni della dittaturamilitare in Argentina, tra il 1976 e il 1983.

Il "Churrasco" (come una bostecca, per ricordare la "griglia" dove venivano torturati gli oppositori) è atterrato a Buenos Aires qualche giorno fa. Ora dovrà rendere conto dei 500 casi di torture e violenze di cui è stato accusato. Ma tra tutti, il caso che ha spinto il premier francese a firmare l'ordine di estradizione e il Consiglio di Stato a dare il via libera è solamente uno. Si tratta della scomparsa di Hernán Abriata, studente di architettura, militante nei Giovani peronisti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti argentini, Sandoval si era presentato a casa dei genitori del ragazzo per portarlo via, per " controlli di routine ". E " per dimostrare che non rubiamo" , aveva sfilato l'orologio dal posto dello studente, per affidarlo alla giovane moglie, Monica. Hernán non venne mai più visto: di lui resta soltanto un graffito in una cella (prova che è stato rinchiuso lì), dove ha inciso le sue iniziali e una dichiarazione d'amore per la moglie.

Con il ritorno della democrazia, Sandoval si era procurato un passaporto francese e aveva lasciato l'Argentina, per mettersi al sicuro dai probabili processi contro di lui. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, una volta a Parigi, si accredita come studioso e avrebbe insegnato Relazioni internazionali all'Università di Marne-la-Vallée. Poi, avrebbe partecipato come docente esterno ai corsi dell'Iheal (Istituto di Alti studi sull'America Latina) della Sorbonne-Nouvelle.

Gli ex colleghi, sentiti dal Guardian, lo hanno descritto come zelante e disponibile con gli studenti. " Era molto reazionario - ha raccontato qualcuno- ma non potevo sospettare nulla di più grave ". La presenza del "Churrasco" tra gli insegnanti, " è un'ombra nella storia della nostra istituzione. Abbiamo accolto un gran numero di esuli in fuga dai regimi di sicurezza nazionale che hanno infierito sull' America Latina negli anni 60-80. Insegnanti e ricercatori non cessano peraltro di trasmette agli studenti la storia e la memoria del terrorismo di Stato ".

Ora, Sandoval (66 anni) verrà processato, per la morte dello studente di architettura, l'unico caso di cui siano state raccolte prove sufficienti.